Aksaray'da Huzur ve Güven Uygulaması Tamamlandı: 12 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Huzur ve Güven Uygulaması Tamamlandı: 12 Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray\'da Huzur ve Güven Uygulaması Tamamlandı: 12 Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da huzur ve güven ortamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen 4 aşamalı 'Aksaray Huzur Güven' uygulaması 48 ekibin katılımıyla tamamlandı. Uygulamalarda 12 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

12.02.2024 11:50
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Aksaray'da huzur ve güven ortamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen 4 aşamalı "Aksaray Huzur Güven" uygulaması 48 ekibin katılımıyla tamamlandı. Uygulamalarda 12 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin huzur ve güven ortamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde 48 ekip ve 128 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Aksaray Huzur Güven" uygulaması tamamlandı. 6 farklı sabit yol uygulaması ile başlayan "Aksaray Huzur Güven" uygulamasında 5 aranan şahsın yakalanmasına yönelik ikamet araması, 11 metruk bina denetimi, 29 umuma açık işyeri denetimi ve 39 farklı cadde, meydan, park ve bahçe denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 789 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından aranması bulunan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıstan 14 gram sentetik kannobinoid bonzai maddesi ile 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 21 adet fişeğin ele geçirildiği uygulamada gözaltına alınan 12 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, uygulamalarda yapılan trafik denetimlerinde ise 318 araç denetlenirken, kusurlu görülen 74 araca ilgili maddelerden idari para cezaları kesildi. 4 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Huzur ve Güven Uygulaması Tamamlandı: 12 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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