Aksaray'da İşçi Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da İşçi Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı

Aksaray\'da İşçi Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı

Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde çalışan bir işçi, kum silosunda çalışırken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçi ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 12:08
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Aksaray'da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden işçi, 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, Aksaray- Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kum silosunda çalışan Hasan Ç. (43) aniden dengesini kaybederek merdiven kısmından aşağıya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralanırken çalışma arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da İşçi Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika

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