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Aksaray'da Jandarma Ekipleri Kış Lastiği Denetimlerini Sıklaştırıyor - Son Dakika
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Aksaray'da Jandarma Ekipleri Kış Lastiği Denetimlerini Sıklaştırıyor

Aksaray'da kazaların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yapan jandarma ekipleri, kış lastiği denetimlerini artırarak araç lastiklerini kontrol ediyor ve sürücüleri uyarıyor. Trafik jandarması, özellikle ticari araçlara yönelik denetimlerini sürdürerek trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Aksaray\'da Jandarma Ekipleri Kış Lastiği Denetimlerini Sıklaştırıyor
15.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 15:30
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Aksaray'da kazaların en aza indirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda da sık sık denetim yaparak hem araç lastiklerini denetliyor hem de sürücüleri uyarıyor.

Aksaray'da hava sıcaklıklarının eksilere kadar düşmesiyle birlikte kış lastiği denetimlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, ilçe, belde, köy yolları ve karayollarında özellikle ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıyor. Meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için aralıksız denetim ve uygulamalarını sürdüren trafik jandarması, tek tek durdurduğu araçların lastik derinliklerini ölçüyor. Lastik diş kalınlığı yasal ölçülerde olmayan araçların sürücülerine trafik cezası uygulanırken, sürücüler özellikle gece ve sabah erken saatlerde gizli buzlanma gibi konularda da uyarılıyor. Özellikle kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs gibi ticari araçları durduran trafik jandarması, sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliği için kış mevsimi boyunca uygulama ve denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Jandarma, Aksaray, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Jandarma Ekipleri Kış Lastiği Denetimlerini Sıklaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Jandarma Ekipleri Kış Lastiği Denetimlerini Sıklaştırıyor - Son Dakika
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