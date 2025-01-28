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Aksaray'da Kaçakçılara Baskın

Aksaray\'da Kaçakçılara Baskın

KOM ekipleri Aksaray'da düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı, kaçak silah ve sigara ele geçirildi.

28.01.2025 16:07
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Aksaray'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen KOM ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın kaçak silah ve sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan KOM ekipleri 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 61 adet fişek, 440 adet gümrük kaçağı sigara, 5 bin 400 adet gümrük kaçağı boş makaron, 12 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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