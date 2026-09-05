Aksaray'da kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücüye polis memurları araç içinde müdahale etti - Son Dakika
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Aksaray'da kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücüye polis memurları araç içinde müdahale etti

Aksaray\'da kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücüye polis memurları araç içinde müdahale etti
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Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Mehmet B., kavşakta gördüğü polis ekiplerinden yardım istedi. Polis memurlarının araç içinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü, polis memurlarından yardım istedi. İlk müdahalesi araç içinde polis ekiplerince yapılan yaşlı adam, olay yerine çağırılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tiyatro Kavşağı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 73 yaşındaki Mehmet B., Pirali Sultan Caddesi Kavşağı'na geldiğinde aniden kalbinin sıkıştığını fark etti. Kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini gören yaşlı adam hemen polis memurlarının yanında durarak kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis memurları yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine acil ambulans istenirken, ambulans gelene kadar su içirilen ve ardından araçtan çıkarılarak temiz hava alması sağlanan yaşlı adam bir süre sonra adrese gelen ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu. Otomobilini polis memurlarına teslim eden yaşlı adam Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Durum, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Aksaray, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücüye polis memurları araç içinde müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücüye polis memurları araç içinde müdahale etti - Son Dakika
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