3.Sayfa

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

AKSARAY - Aksaray'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcahmahmut - Ortakuyu yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan yayla yoluna çıkan Suriye uyruklu Abdullah El Şibli'nin kullandığı plakasız motosiklet, D.V. idaresindeki 68 ABV 866 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kamyonetin sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.