Aksaray'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya kara yolunun 45. kilometresi Eşmekaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden C.E. (27) idaresindeki 42 DSN 51 plakalı otomobil, Eşmekaya kavşağında tali yoldan çıktığı iddia edilen A.K. (24) yönetimindeki 07 BJK 138 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçların sürücüleri yaralanırken kazaya karışan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ve jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüler ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY