Aksaray'da Kar Yağışı Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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Aksaray'da Kar Yağışı Önlemleri Artıyor

Aksaray\'da Kar Yağışı Önlemleri Artıyor

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle jandarma ekipleri yolları kontrol edip sürücüleri uyarıyor.

26.11.2024 12:08
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Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehir genelinde birçok önlem alınırken, jandarma ekipleri de ilçe, belde ve köy yollarında geniş çaplı güvenlik önlemleri alıyor.

Aksaray'ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle çeşitli çalışmalar başlatan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri sorumluluk bölgelerinde bulunan yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece ve gündüz ekiplerin dönüşümlü olarak görev aldığı yollarda araç sürücüleri bir bir uyarılıyor. İlçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarmaları, araçları durdurarak yol durumu ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veriyor. Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde ve tipi olan bölgelere araçlar gönderilmezken, farklı bir yol güzergahı ile sürücüler ve yolcular mağdur edilmeden güven içinde gedecekleri noktalara ulaştırılmaya çalışılıyor. Sürücülere yol güvenliğini anlatan trafik jandarması ekipleri, araçları lastiklerine kadar kontrol ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kar Yağışı Önlemleri Artıyor - Son Dakika

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