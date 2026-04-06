Aksaray\'da Kavga: 1 Gözaltı

Aksaray'da iki grup arasında ev basma iddiası ile çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Paşacık Mahallesi Gülümse Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ev bastığı iddiasıyla iki grup arasında önce apartmanda, sonra da parkta tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çok geçmeden adrese intikal eden ekipler kavgaya müdahale ederek şahısları ayırırken, polislere direnen 1 şahıs gözaltına alındı. Polislere zorluk çıkaran şahıs, bekçilerin de yardımıyla polis aracına bindirildi. Şikayetçi olduklarını belirten diğer tarafta sakinleştirilerek polis merkezine yönlendirildi. - AKSARAY