Aksaray\'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Veli D. (58) yönetimindeki 32 AFP 891 plakalı tıra aynı istikamete seyreden Ethem U. (18) idaresindeki 51 ACY 788 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil şarampole düştü. Kazada 4 kişi araç içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan E.U., H.U. (17), S.U. (15) ve Hüseyin Ulu'yu (16) sıkıştıkları yerden kurtardı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü Veli D., "Arabayı kaydırmış, benim arabaya yan vurdu, kaydırarak geldi" dedi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY