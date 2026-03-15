Aksaray'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

15.03.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Veli D. (58) yönetimindeki 32 AFP 891 plakalı tıra aynı istikamete seyreden Ethem U. (18) idaresindeki 51 ACY 788 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil şarampole düştü. Kazada 4 kişi araç içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan E.U., H.U. (17), S.U. (15) ve Hüseyin Ulu'yu (16) sıkıştıkları yerden kurtardı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü Veli D., "Arabayı kaydırmış, benim arabaya yan vurdu, kaydırarak geldi" dedi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 17:04:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.