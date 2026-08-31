Aksaray\'da Kaza: Yıldırım Direğine Çarpan Araç Sürücüsü Yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini deviren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, İstiklal Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. (18) idaresindeki 68 AAV 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonundaki refüje çıkı aydınlatma direğine çarptı. Direğin de devrildiği kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.