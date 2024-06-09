Aksaray'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Aksaray'da bulunan bir kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın, fabrikayı alevlere bürüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika tamamen yanarak kül oldu.

09.06.2024 12:17
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Aksaray'da kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın fabrikayı alevlere bürüdü. Tüm fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri alevlerle güçlükle mücadele etti.

Yangın, Aksaray Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan kereste fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. ve Fatih A.'ya ait olduğu öğrenilen kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, sitede bulunan iş makineleri de yangına müdahale etti. Tüm fabrika kısa sürede alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri güçlükle yangını kontrol altına alabildi. Dron ile havadan görüntülenen yangında can kaybı yaşanmazken kereste fabrikası tamamen yanarak kül oldu. Yangının çevreye yayılmasını önlemek için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba da sarf etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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