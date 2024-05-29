Aksaray'da Kum Silosunda Çalışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Kum Silosunda Çalışan İşçi Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Kum Silosunda Çalışan İşçi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden ve 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan işçi, 35 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olay, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde meydana geldi. İşçi, durumu bildiren çalışma arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

29.05.2024 13:14
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Aksaray'da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden ve 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan işçi 35 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 24 Nisan 2024 tarihinde Aksaray- Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kum silosunda çalışan Hasan Çiftçi (43) aniden dengesini kaybederek merdiven kısmından aşağıya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralanırken çalışma arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan ağır yaralı Hasan Çiftçi, 35 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kum Silosunda Çalışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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