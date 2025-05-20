Aksaray\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Aksaray'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Mevkii yönüne seyreden Y.E.K. (28) idaresindeki 68 AFH 359 plakalı motosiklet ile kavşaktan çıkan D.E. yönetimindeki 35 ZH 560 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY