Aksaray'da Nisan'da Kar Sürprizi

12.04.2026 15:44
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Nisan ayında yeniden kar yağışı başladı, vatandaşlar tedirgin.

Nisan ayının ortasında herkesi şaşırtan kar yağışı Aksaray'da belirli aralıklarla devam ederken, Güzelyurt ilçesinde kar yağışı yeniden başladı.

Hava sıcaklıklarının eksi 2'ye kadar düştüğü Aksaray'da günlerdir belirli aralıklarla süren kar yağışı bugün yeniden kendini gösterdi. Tarihi geçmişiyle turizm ilçesi olan Güzelyurt ilçesinde aniden başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede çiçekli dallarda beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar ilk kez Nisan ayında kar gördüklerini belirterek don tehlikesinden tedirgin olduklarını söyledi. İlçede kar yağışı halen devam ederken yağışların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güzelyurt, Aksaray

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
