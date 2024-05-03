Aksaray\'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 6 Ağır Yaralı

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Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Ankara- Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten İstanbul istikametine giden H.S. (52) idaresindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm yolcu otobüsü, Aksaray'a bağlı Babakonağı mevkisinde iddialara göre sürücüsünün uyuklaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 6'sı ağır 40 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsü de diğer yaralılarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi sürecinin tamamlanması üzerine öğleden sonra taburcu edildi. Hastanede jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.S., jandarmadaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY