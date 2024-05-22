Aksaray\'da park halindeki otomobil alev aldı, vatandaş yaralandı

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Aksaray'da park halindeyken aniden alev alan otomobil küle dönerken, yangına müdahale eden bir vatandaş ayaklarından yanarak yaralandı.

Yangın, Laleli Mahallesi 4432. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde park halinde bulunan Ahmet B. isimli vatandaşa ait 06 YSC 60 plakalı Volkswagen marka otomobil bilinmeyen bir nedenden aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden araç sahibi hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yanan otomobile vatandaşlarla birlikte müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen Şambaz B. ise ayaklarından yanma sonucu yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yanarak yaralanan Şambaz B. isimli vatandaşa ambulans içinde müdahale etti. Adeta küle dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken itfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY