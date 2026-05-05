Aksaray\'da Plakasız Araca Büyük Ceza

Aksaray'da plakasız, sigortasız ve muayenesiz halde trafikte yakalanan aracın sürücüsüne 12 bin 942 lira ceza kesilerek araç trafikten men edildi.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde devrile atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden ve ön plakası olmayan 27 AUZ 018 plakalı otomobili durdurdu. Ruhsat kontrolünden geçirilen aracın sigortası ve muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, ekipler M.C.T. isimli araç sürücüsüne 3 ayrı maddeden 12 bin 942 lira ceza kesti. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY