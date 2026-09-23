Aksaray\'da plakasız motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 1 ay alındı

Aksaray'da plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan sürücüye 46 bin lira ceza kesilerek ehliyet ve motosikletine 1 ay süreyle el konuldu.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri plakasız motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen R.A. (32) isimli sürücünün kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 46 bin lira ceza keserek sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el koydu. Öte yandan, plakasız motosiklet de 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi.