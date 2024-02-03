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Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarla Suçun Önüne Geçiyor

Aksaray\'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarla Suçun Önüne Geçiyor

Aksaray Emniyeti, halkın huzur ve güvenliği için şehir genelinde şok uygulamalar yaparak suç ve suçluların önüne geçiyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar ve şahıslar detaylı bir şekilde kontrol ediliyor. Trafik ekipleri ise ruhsat, ehliyet ve uygunsuz modifiye denetimi yapıyor. Uygulamalar gece boyunca devam edecek.

03.02.2024 23:49
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Aksaray'da polis ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında şok uygulamalar yaparak suç ve suçluların önüne geçiyor.

Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden asayiş ve güvenliği sağlayan Aksaray Emniyeti hafta sonu olması nedeniyle şehir genelinde şok uygulamalar yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehrin birçok bölgesinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleriyle mahalle bekçileri trafikteki araçları tek tek durdurarak kontrolden geçirdi. Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler tarafından araçların arandığı uygulamalarda şahıslar da bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken, trafik ekipleri ise araçlar üzerinde ruhsat, sürücülerde ehliyet ile uygunsuz modifiyeli denetimi yaptı. Sürücüler alkol kontrolünden geçirilirken kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalar sabah saat 05.00'e kadar sürecek. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarla Suçun Önüne Geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarla Suçun Önüne Geçiyor - Son Dakika
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