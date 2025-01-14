Aksaray'da sahte içki operasyonu

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Jandarmadan sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

AKSARAY - Aksaray'da sahte içki üretimi yapılan ikamete operasyon düzenleyen jandarma, sahte içki, etil alkol ve üretim malzemeleriyle 1 şahsı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sahte içki üretiminin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri bir şahsın sahte içki imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahsın Aksaray merkezdeki ikameti takibe alındı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda G.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 15 litre sahte içki, 6 litre etil alkol, 2 adet alkol üretimi işleminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.