Aksaray'da şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

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Aksaray'da Akin köyü yolu TOKİ yol kavşağında kontrolden çıkan otomobil şarampole düşerek takla attı. Kazada yaralanan iki kişiden biri kaza sonrası, diğeri tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı; ölü sayısı 2'ye çıktı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, sabah saatlerinde Akin köyü yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden 06 DB 2008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düşüp takla attı. Kazada Ömer Eroğlu (24) ve Selman Eroğlu (24) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Selman Eroğlu kazanın ardından, Ömer Eroğlu ise tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAksarayGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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