Aksaray'da Sivil Jandarma Denetimi

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Aksaray'da sivil trafik jandarmaları yolcu otobüslerini denetledi

AKSARAY - Aksaray'da şehirlerarası yolcu otobüslerine binen sivil trafik jandarması seyahat boyunca sürücü gözetleyerek kural ihlallerini tespit etti. İhlal yapan otobüs sürücüleri uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Yaşanan trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yaptığı uygulama, denetim ve takiplerin yanı sıra şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapa otobüslere de sivil binerek denetim ve kontrol yapıyor. Karayolu, ilçe, belde ve köy yollarında seyreden tur otobüslerine yolcu binen sivil trafik jandarması, seyahat boyunca sürücüyü izliyor. Sürücünün hatalı kullanımları, cep telefonu ile konuşması, kırmızı ışık ihlali, hız, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine uygunluk gibi kural ihlallerini tespit eden trafik jandarması ekipleri uygulama noktasında otobüsü durdurarak cezai işlem uyguluyor. Uygulamalarda sürücülere ve seyahat eden vatandaşlara başta emniyet kemeri olmak üzere seyahat sırasında uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapan trafik jandarması, bu uygulamasını gece gündüz belirli aralıklarla sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Otobüs kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" derildi.