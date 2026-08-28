Aksaray'da Sızan Sürücüya Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Sızan Sürücüya Müdahale

Aksaray\'da Sızan Sürücüya Müdahale
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü olduğu düşünülen sürücü, Aksaray'da yol ortasında aracında sızdığı için ekipler çağrıldı.

Aksaray'da seyir halindeyken aracıyla yol ortasında durun ilginç bir şekilde sızıp kalan sürücü, ekipleri alarma geçirdi. Alkollü olabileceği düşünülen sürücü ambulansta muayene edildi.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu düşünülen Aydın S. isimli sürücü 42 ARG 717 plakalı aracıyla seyir halindeyken bulvar üzerinde aracını yol ortasında durdurup araç içinde sızıp kaldı. Araçta sürücünün hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden polis ekipleri uyuyan şahsı uyandırarak kendinde olmadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan indirilen sürücü ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekipleri ise şahsın bir yakınana ulaşarak aracı ve muayenesinin ardından şahsı teslim etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Sızan Sürücüya Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 01:50:33. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Sızan Sürücüya Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement