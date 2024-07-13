Aksaray'da Şok Uygulamalarla Olumsuzlukların Önüne Geçiliyor

3.Sayfa

Aksaray'da şok uygulamalarla meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor

AKSARAY - Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını artıran polis, meydana gelebilecek birçok olayın önüne geçiyor. En ücra bölgelerde bile şok denetim yapan polis, araç ve şahısları didik didik arıyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla şehir genelinde bekçilerle birlikte şok uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 7 gün 24 saat dönüşümlü olarak aralıksız denetim ve uygulama yapıyor. Gün boyu devam eden uygulamalar özellikle akşam ve gece yarısı artırılırken, şehir genelinde en ücra bölgelerde bile uygulama yapılıyor. Uygulamayı fark eden araçların kaçması nedeniyle denetim bölgelerinde tüm ara yollar polis ekiplerince kapatılıyor. Yoldan geçen tüm araçlar didik didik aranırken sürücü ve yolcu konumundaki şahıslarda hem Genel Bilgi Taramasından geçiriliyor hem de didik didik üst araması yapılıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda araç plakaları da sorgudan geçirilirken abartı egzoz ve cam filmi gibi denetimler yapılıyor. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tüfek, döner bıçağı gibi birçok suç unsuru ele geçirilirken meydana gelebilecek olumsuzluklarında önüne geçilmiş oluyor. Uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.