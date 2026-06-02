Aksaray\'da Suç Oranları Düşüyor

Aksaray Valisi Murat Duru, 15 Ocak-1 Haziran 2026 dönemine ilişkin asayiş verilerini açıkladı. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda düşüş yaşanırken, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadelede yüzlerce operasyon gerçekleştirildi.

Aksaray Valisi Murat Duru, Valilik Ek Binasında İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayer'in katılımıyla düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısında 15 Ocak-1 Haziran 2026 dönemine ilişkin güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Duru, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerinin suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Vali Duru, amaçlarının doğru ve etkili tedbirler alarak suç unsurlarını ortadan kaldırmak, suçluların hareket alanlarını daraltmak ve kanunlara aykırı davrananları adli makamlara teslim etmek olduğunu belirtti. Açıklamada 2026 yılı verileri, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

Terör operasyonlarında 48 gözaltı

Vali Duru, terörle mücadele kapsamında 2025 yılının 15 Ocak-1 Haziran döneminde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine yönelik 37 operasyon düzenlendiğini belirterek, bu operasyonlarda 32 kişi gözaltına alınırken 6 kişi tutuklandığını kaydetti. 2026 yılının aynı döneminde ise 31 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Duru, operasyonlarda 48 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandığını, Aksaray'da söz konusu dönemde herhangi bir terör eylemi yaşanmadığını açıkladı.

Kişilere ve malvarlığına karşı suçlarda düşüş yaşanıyor

Vali Duru, asayiş olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Taciz, tehdit, hakaret, cinsel taciz, öldürme ve yaralama gibi kişilere karşı işlenen suçlar, 2025 yılının aynı döneminde 2 bin 167 iken 2026 yılında 2 bin 22 olarak kaydedildi. Böylece bu suçlarda yüzde 7 oranında düşüş yaşandı. Hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, yağma ve dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlar ise 637'den 557'ye gerileyerek yüzde 12 azaldı" dedi. Vali Duru, suç oranlarının daha da düşürülmesi için güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ifade etti.

Ruhsatsız silahlara yönelik operasyonlar sürdü

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 2026 yılının ilk 4,5 aylık döneminde 66 tabanca, 84 av tüfeği ve 26 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini açıklayan Vali Duru, "Bu kapsamda 272 kişi hakkında işlem yapıldı. 2025 yılının aynı döneminde ise 91 tabanca, 83 av tüfeği ve 40 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 243 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 2026 yılının 15 Ocak-1 Haziran döneminde bin 336 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Organize suç örgütlerine 15 operasyon yapıldı, 23 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlar güvenlik güçlerinin en yoğun çalışma alanlarından biri oldu. 2026 yılının 15 Ocak-1 Haziran döneminde 781 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 657 kişi gözaltına alınırken 170 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 511 adet Captagon, 10 kilo 65 gram bonzai, 8 kilogram metamfetamin, 932 gram esrar, 47 kök kenevir, 437 gram kenevir tohumu, 37 bin 922 adet sentetik ecza, 315 gram amfetamin, 103 gram eroin, 5 gram kokain ve 804 adet ecstasy hap ele geçirildi" dedi. - AKSARAY