Aksaray'da Sulama Kanalında Araç Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Sulama Kanalında Araç Bulundu

Aksaray\'da Sulama Kanalında Araç Bulundu
19.04.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da sulama kanalında gömülü araçta kimse yoktu. Sürücünün kazadan sonra evine gittiği belirlendi.

Aksaray'da suyla dolu sulama kanalında gömülmüş olarak görülen araç ekipleri alarma geçirdi. Kaza sonucu düşmüş ve içerisinde insan olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler dalgıçlarla suya girip aracı kontrol etti. Araçta kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırırken vinç ile çıkarılan aracın kaza sonrası kanala düştüğü tespit edildi.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaşın sulama kanalında bir araç görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ve araç içerisinde insan olma ihtimali üzerine olay yerine kurtarma ekipleri istedi. Bunun üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek olaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği olayda itfaiye kanal ve araç üzerine attığı merdivenle aracın üzerine çıkarken, suya gömülü aracın içine de AFAD dalgıçları girdi. Yapılan araştırma ve kontrollerde araç içerisinde kimsenin olmadığı anlaşılırken herkes rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede Habip K. (29) isimli sürücünün saatler öncesinde kaza yapıp aracı orada bıraktıktan sonra evine gittiğini belirledi. Kanal içerisindeki araç vinç marifeti ile kanaldan çıkarılarak çekiciye yüklendi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Olaylar, Aksaray, Çevre, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:20:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.