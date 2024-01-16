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Aksaray'da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı

Aksaray'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kargo çalışanı ile baba ve oğul arasında taşlı yumruklu kavga yaşandı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı
16.01.2024 - 23:39,
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Aksaray'da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da yol verme meselesi yüzünden 2 kargo çalışanı ile baba ve oğlu arasında taşlı yumruklu kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray'ın Eskil ilçesi Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan baba ve oğul, 2 kargo çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından baba-oğul, araçlarını park etti. Kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. bir iş yerinden çıkarken kapının önüne gelen baba İsmail E. kargo çalışanı Oğuz G.'ye vurdu. Oğuz G. de adama yumruk atarken, bu sırada koşarak olay yerine gelen oğul Osman E. kargo çalışanlarına yumrukla saldırdı. Kargo çalışanı ve oğlunun birbirine girdiği esnada yerden parke taşı alan İsmail E. taşı kargo çalışanının üzerine attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yatıştırılmaya çalışılırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda Oğuz G, Muhammet Ö. ve İsmail E. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Eskil Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da taşlı yumruklu 'yol verme' kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı - Son Dakika
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