Aksaray'da Tehlikeli Trafik İhlali: Otomobilin Üzerine Yapıştırılan Dolapla Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Tehlikeli Trafik İhlali: Otomobilin Üzerine Yapıştırılan Dolapla Seyir

Aksaray\'da Tehlikeli Trafik İhlali: Otomobilin Üzerine Yapıştırılan Dolapla Seyir

Aksaray'da bir sürücü, otomobilinin üzerine koli bandıyla yapıştırdığı dolapla trafikte tehlike saçtı. Kırmızı ışıkta geçip telefonla konuşan sürücü, trafik kurallarını hiçe saydı. Olay anları kameraya yansıdı.

11.05.2024 02:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobilin üzerine koli bandıyla yapıştırdığı dolap ile trafikte tehlike saçan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kilometrelerce seyir hainde telefonla konuşarak seyretti. Sürücünün kuralları hiçe saydığı o tehlikeli anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Dolabı 35 GA 8032 plakalı aracın tavanına koyup koli bandı ile yapıştırdıktan sonra trafiğe çıkan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tavana sadece koli bandı ile yapıştırılmış dolabın yüklendiği otomobille trafikte seyreden sürücü, kazaya davetiye çıkartarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp kilometrelerce seyretti. Birde seyir halinde telefonla konuşan araç sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken kırmızı ışıkta da durmayıp yoluna devam ederek adeta trafik kurallarını alt üst etti. Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi'ne kadar giden sürücü burada aracını park ederek ayrıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Tehlikeli Trafik İhlali: Otomobilin Üzerine Yapıştırılan Dolapla Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 03:00:05. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Tehlikeli Trafik İhlali: Otomobilin Üzerine Yapıştırılan Dolapla Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement