Aksaray'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Aksaray\'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Aksaray-Nevşehir karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve tır hurdaya döndü. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 22:41
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Aksaray'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Nevşehir karayolun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden M.K. (42) idaresindeki 42 GV 928 plakalı tır, Ağzıkarahan köyü civarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan tır hurdaya dönerken sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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