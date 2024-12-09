Refüje çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da sünücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çıktı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aksaray - Adana Kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Y.K. idaresindeki 34 YS 1600 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilen araç hurdaya dönerken, aydınlatma direği refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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