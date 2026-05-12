Aksaray\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Eğrikuyu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Samet G. idaresindeki 35 CHH 529 plakalı otomobil, kavşakta Mecit K. yönetimindeki 68 KE 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 CHH 529 plakalı otomobil takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada takla atan aracın sürücüsü Hasan Samet G. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Yunus K. yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY