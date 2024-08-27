Aksaray'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Aksaray'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezai İşlem

Aksaray\'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezai İşlem

Aksaray'da bir sürücü, trafikte drift yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücüye 32 bin 233 TL trafik cezası kesildi.

27.08.2024 14:27
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Aksaray'da trafikte drift atarak seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, sürücüye 32 bin 233 TL ceza kesildi.

Görüntüler Aksaray'ın en işlek caddelerinden biri olan Ebulfez Elçibey Caddesi'nde kameraya yansıdı. Trafikte seyrederken 68 BE 520 plakalı lüks aracıyla drift atan sürücü arkasında seyreden otomobilin yolcu konumundaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Önünde ve arkasında araçlar olmasına rağmen, hem kendi canını hem de diğer araç sürücüleri ve yayaların canını hiçe sayan sürücü yaptığı hatalı sollamalarla da dikkat çekti. Tehlikeli drift görüntüleri anbean kameraya yansırken vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Görüntülü ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri aracın peşine düştü. Bir süre yapılan araştırmada plakadan adresine ve bilgilerine ulaşılan otomobil sürücüsüne, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)" maddesince 32 bin 233 TL trafik idari para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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