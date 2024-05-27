Aksaray'da tüfekli saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da tüfekli saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti

Aksaray\'da tüfekli saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da eski sevgilinin dükkanını tüfekle basarak rastgele ateş açan saldırgan, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralananlardan biri olan Talip Sürücü, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.05.2024 09:44
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Aksaray'da eski sevgilinin dükkanı tüfekle basarak rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırıda tedavisi süren Talip Sürücü, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mayıs tarihinde Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.'nin birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. (30) yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) ve yan dükkanda kuaför işletmecisi olan Talip Sürücü (36) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kuaför işletmecisi Talip Sürücü 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da tüfekli saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da tüfekli saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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