Aksaray'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şüphelilere Operasyon

Aksaray\'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şüphelilere Operasyon

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.05.2024 17:08
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Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma şahısları uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimlik ve adresleri belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve P.T. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 25 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 17 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet kelebek bıçak ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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