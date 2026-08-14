Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 1.5 kg metamfetamin ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, şüphelilerin mide içerisine yutarak gizlediği 1 kilogram 531 gram metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen çalışmada bir şüphelinin yutma yoluyla mide içerisine uyuşturucu madde gizlediği tespit edildi. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde 97 parça halinde toplam 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen diğer çalışmada ise, 3 şüphelinin aynı yöntemle uyuşturucu maddeyi mide içerisine gizlediği belirlendi. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenelerinde 157 parça halinde toplam 1 kilogram 31 gram metamfetamin ele geçirildi. Her iki çalışmada gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği farklı uygulamalarda, 431 gram sentetik kannabinoid, 182 gram metamfetamin, 101,17 gram esrar, 594 adet sentetik ecza, 14 gram amfetamin, 6 gram eroin, 4 gram kokain ve 4 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 10 parça kağıda emdirilmiş toplam 20 bin 384 içimlik A-M, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 62 bin 400 TL para ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan 12 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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