Aksaray\'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltından 3\'ü cezaevine gönderildi

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerine ulaşan jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şehir merkezinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikamet ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda bin 134 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 gram metamfetamin, 21 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 bin 320 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.V., M.K. ve F.D. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.