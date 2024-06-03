Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Şüpheli Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Şüpheli Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Şüpheli Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan bir şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.06.2024 14:42
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Aksaray'da uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli şahsı çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri merkez mülki sınırlar içeresinde bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ekipleri merkezde bir ikamete yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, narkotik köpeğiyle evde yapılan aramada 118 kök kenevir bitkisi, 105 gram sentetik cannobinoid bonzai maddesi, 90 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.G. isimli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Şüpheli Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Şüpheli Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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