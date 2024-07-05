Aksaray'da Yaban Hayvanları Operasyonu: 2 Tavus Kuşu ve 4 Angut Kuşu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Yaban Hayvanları Operasyonu: 2 Tavus Kuşu ve 4 Angut Kuşu Ele Geçirildi

Aksaray'da yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapan jandarma, müstakil evin ikametine yaptığı operasyonda 2 tavus kuşu ile 4 adet angut kuşu ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan operasyonda belgesiz olduğu tespit edilen hayvanlara el konulurken ev sahibine yasal işlem yapıldı.

05.07.2024 12:39
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Aksaray'da yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapan jandarma, müstakil evin ikametine yaptığı operasyonda 2 tavus kuşu ile 4 adet angut kuşu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi müstakil evin bahçesinde belgesiz yaban hayvanı bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle ikamete baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda ikametin bahçesinde bulunan kümeste 2 tavus kuşu ile 4 adet angut kuşu ele geçirildi. Belgesiz olduğu tespit edilen hayvanlara el konulurken ev sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. Hayvanlar ise Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince koruma altına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Yaban Hayvanları Operasyonu: 2 Tavus Kuşu ve 4 Angut Kuşu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Yaban Hayvanları Operasyonu: 2 Tavus Kuşu ve 4 Angut Kuşu Ele Geçirildi - Son Dakika
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