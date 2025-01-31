Aksaray'da Yağmacı Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Yağmacı Yakalandı

Aksaray\'da Yağmacı Yakalandı

Yağma suçundan 18 yıl 11 ay cezası olan A.Ç. jandarma tarafından Aksaray'da yakalandı.

31.01.2025 17:17
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Aksaray'da yağma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri yağma suçundan aranması olan ve hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonla Ortaköy ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Yağmacı Yakalandı - Son Dakika

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