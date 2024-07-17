Aksaray'da Yakalanan Şahıs Gazetecilere Saldırmak İstedi, Bekçilere Şikayet Etti - Son Dakika
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Aksaray'da Yakalanan Şahıs Gazetecilere Saldırmak İstedi, Bekçilere Şikayet Etti

Aksaray\'da Yakalanan Şahıs Gazetecilere Saldırmak İstedi, Bekçilere Şikayet Etti

Aksaray'da bekçi ve asayiş ekiplerinin uygulamasında yakalanan ve aranması olan bir şahıs, gazetecilere saldırmak istediği sırada bekçiler tarafından engellendi. Şahıs, gazeteciyi şikayet etmek için bekçilere 'Çekmesin abi' dedi.

17.07.2024 02:26
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Aksaray'da bekçi ve asayiş ekiplerinin uygulamasında yakalanan ve aranması olan şahıs gazetecilere, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Gazetecilere saldırmak istediği anda engel olan bekçilere de "Çekmesin abi" diye gazeteciyi şikayet etti.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bekçilerle birlikte Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 DP 699 plakalı otomobili durdurdu. Didik didik aranan araçta bulunan 3 şahıs aşağıya indirilirken, şahısların üst aramasının ardından Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında araçta bulunan H.S.'nin (32) uyuşturucudan aranması olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı esnada gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden şüpheli önce gazeteciye "Neden çekiyorsunuz?" diye sordu, sonra da bekçiler tarafından götürülürken gazetecilere saldırmak istedi. Bekçilerin müdahalesiyle engellenen şüpheli bu kez de bekçilere dönerek "Çekmesin abi" diyerek gazeteciyi şikayet etti. Gözaltına alınan şüpheli polis otosuna bindirilirken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Yakalanan Şahıs Gazetecilere Saldırmak İstedi, Bekçilere Şikayet Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Yakalanan Şahıs Gazetecilere Saldırmak İstedi, Bekçilere Şikayet Etti - Son Dakika
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