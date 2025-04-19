Aksaray'da Yangın Anında Püsküren Alevler İtfaiye Eri ve Kameramana Sıçradı

Yanan araçtaki alev böyle püskürdü: İtfaiye eri ile kameraman hafif yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da içten yanan araca camı kırıp müdahale eden itfaiye eri ve o anları görüntüleyen haber kameramanı aniden araçtan püsküren alevle şoke oldu. Kameraya yansıyan alev püskürmesinde itfaiye eri ile kameramanın kafasında hafif yanıklar oluştu.

Olay, Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 askeri personel park halindeki 68 ACA 384 plakalı hafif ticari aracın altından dumanlar çıktığını gördü. Askerlerden biri aracındaki yangın tüpünü alarak yangına müdahale ederken diğer askeri personel durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle itfaiye bir süre dışarıdan müdahale ederken, daha sonra kazmayla aracın yan arka camı kırılarak içeriye su püskürtüldü. İtfaiye eri yangının tamamen sönmesi için kırılan camdan araç içine su tutarken hiç beklenmedik bir anda parlama oluştu. Araç içindeki parlama alevle birlikte dışarıya püskürürken, yangına müdahale eden itfaiye eri ve o anları görüntüleyen haber kameramanı kafasından hafif şekilde yaralandı. Daha sora olay yerine gelen aracın sahibi kapıları açarken, içi kül olan araca itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.