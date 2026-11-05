Aksaray-Nevşehir yolunda şarampole devrilen minibüste 15 kişi yaralandı

Aksaray-Nevşehir yolunda şarampole devrilen minibüste 15 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray istikametine giden minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alayhan mevkisinde şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonuvu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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