Aksaray-Nevşehir yolunda şarampole devrilen minibüste 15 kişi yaralandı

Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonuvu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.