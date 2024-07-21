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Aksaray OSB'deki kağıt fabrikasında yangın

AKSARAY - Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Dentaş Kağıt Fabrikasında yangın çıktı. Sıkıştırılarak paketlenen kağıt ve geri dönüşüm malzemelerinin alevlere teslim olduğu yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın öğle saatlerinde Aksaray Organize Sanayi'nde bulunan Dentaş Kağıt Fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm kağıtları aniden alev aldı. Kısa sürede tüm balyalara sıçrayan yangında fabrika bahçesi alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına geniş çaplı müdahalede bulunan ekiplere iş makinesi ve kepçelerde destek verdi. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürülürken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını haberinin duyulması üzerine Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de olay yerine giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Dinçer burada fabrika yetkilileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dinçer, "Firma sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm işletmelerimizi korusun, emeklerini zayi etmesin" dedi.

Başkan Dinçer, yangının kontrol altına alınması ve can kaybının olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini de belirtti.