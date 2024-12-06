Aksaray Otoyolunda Hava Denetimi

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Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolunda 206 kilometrelik sorumluluk alanında son teknoloji yeni nesil cihaz ve teçhizatı ile adeta kuş uçurtmuyor.

15 Ekim itibariyle Türkiye genelinde tüm otoyol güvenlik ve denetimleri jandarmaya devredildi. Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de, 206 kilometrelik sorumluluk alanında hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Son teknoloji yeni nesil cihazlar ile görev yapan, hem havadan hem de karadan otoyolları adeta çember altına alan ekipler, sadece güvenlik denetimiyle kalmayıp sürücü ve yolculara eğitici ve öğretici ikazlarda bulunuyor.

Otoyollar cayrakopter ile havadan denetleniyor

Otoyol Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Emine Sarıtürk, denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdürüldüğüne dikkat çekti. Denetim ve tüm faaliyetlerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirildiğini ifade eden Astsubay Çavuş Sarıtürk, "Yapılan denetimlerde kara yolu ekibinin tespit edemediği kural ihlalleri daha geniş görüş açısıyla cayrakopter vasıtası ile tespit edilmektedir. Ayrıca herhangi bir sebeple trafik akışının tıkanması durumunda havadan cayrakopter vasıtası ile tespit edilerek kara ekiplerimizin süratle müdahalede bulunup trafik akışının sağlanmasını desteklemektedir" dedi.

"Amacımız, suçların önlenmesi, kazaların asgariye düşürülmesi"

Amaçlarının, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğuna değinen Sarıtürk, "Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığının görevi, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik bulunduğumuz otoyol üzerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için öncelikli amacımız suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, otoyol üzerinde meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının asgari seviyeye düşürülerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığı olarak Ankara Niğde Otoyolunda toplamda 206 kilometrelik yol güzergahından sorumluyuz. Otoyolda göreve başladığımız günden itibaren yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz analizlere göre kazaların ana sebebi olarak araç sürücülerinin aşırı yorgun ve uykusuz bir şekilde araç kullanmaları, aşırı hız yapmaları, emniyet şeridi kullanırken uygun uyarı ve işaretlerin konulmaması, hız seviyesi uygun olmayan şeritlerin kullanımı olarak sıralayabiliriz. Sürekli seyir ve sabit devriye faaliyetleri icra edilerek görünür olarak vatandaşların kural ihlali yapmasını engellemeye çalışıyoruz. Kural ihlali tespit edilen araçlara sadece ceza kesmiyoruz, eğitici ve öğretici ikazlarda bulunuyoruz. Emniyet şeridine hatalı bir şekilde park eden araçları herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından uygun park alanlarına yönlendiriyoruz. Yapılan denetimlerde tablet bilgisayar, yüz tanıma sistemi olan yaka kamerası, el ve araç telsizleri, uzaktan kumandalı kapan ve yeni nesil radar cihazları kullanmaktayız. Uzaktan kumandalı otomatik yok kapanı personel tarafından uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Uygulama esnasında yol kontrol noktasından kaçan araçları güvenli bir mesafede durdurmak için kullanılmaktadır" şeklinde konuştu. - AKSARAY