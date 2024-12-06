Aksaray Otoyolunda Hava Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray Otoyolunda Hava Denetimi

Aksaray Otoyolunda Hava Denetimi

Aksaray Jandarması, otoyolda son teknoloji cihazlarla güvenliği sağlamak için denetim yapıyor.

06.12.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolunda 206 kilometrelik sorumluluk alanında son teknoloji yeni nesil cihaz ve teçhizatı ile adeta kuş uçurtmuyor.

15 Ekim itibariyle Türkiye genelinde tüm otoyol güvenlik ve denetimleri jandarmaya devredildi. Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de, 206 kilometrelik sorumluluk alanında hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Son teknoloji yeni nesil cihazlar ile görev yapan, hem havadan hem de karadan otoyolları adeta çember altına alan ekipler, sadece güvenlik denetimiyle kalmayıp sürücü ve yolculara eğitici ve öğretici ikazlarda bulunuyor.

Otoyollar cayrakopter ile havadan denetleniyor

Otoyol Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Emine Sarıtürk, denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdürüldüğüne dikkat çekti. Denetim ve tüm faaliyetlerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirildiğini ifade eden Astsubay Çavuş Sarıtürk, "Yapılan denetimlerde kara yolu ekibinin tespit edemediği kural ihlalleri daha geniş görüş açısıyla cayrakopter vasıtası ile tespit edilmektedir. Ayrıca herhangi bir sebeple trafik akışının tıkanması durumunda havadan cayrakopter vasıtası ile tespit edilerek kara ekiplerimizin süratle müdahalede bulunup trafik akışının sağlanmasını desteklemektedir" dedi.

"Amacımız, suçların önlenmesi, kazaların asgariye düşürülmesi"

Amaçlarının, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğuna değinen Sarıtürk, "Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığının görevi, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik bulunduğumuz otoyol üzerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için öncelikli amacımız suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, otoyol üzerinde meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının asgari seviyeye düşürülerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Aksaray Otoyol Jandarma Komutanlığı olarak Ankara Niğde Otoyolunda toplamda 206 kilometrelik yol güzergahından sorumluyuz. Otoyolda göreve başladığımız günden itibaren yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz analizlere göre kazaların ana sebebi olarak araç sürücülerinin aşırı yorgun ve uykusuz bir şekilde araç kullanmaları, aşırı hız yapmaları, emniyet şeridi kullanırken uygun uyarı ve işaretlerin konulmaması, hız seviyesi uygun olmayan şeritlerin kullanımı olarak sıralayabiliriz. Sürekli seyir ve sabit devriye faaliyetleri icra edilerek görünür olarak vatandaşların kural ihlali yapmasını engellemeye çalışıyoruz. Kural ihlali tespit edilen araçlara sadece ceza kesmiyoruz, eğitici ve öğretici ikazlarda bulunuyoruz. Emniyet şeridine hatalı bir şekilde park eden araçları herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından uygun park alanlarına yönlendiriyoruz. Yapılan denetimlerde tablet bilgisayar, yüz tanıma sistemi olan yaka kamerası, el ve araç telsizleri, uzaktan kumandalı kapan ve yeni nesil radar cihazları kullanmaktayız. Uzaktan kumandalı otomatik yok kapanı personel tarafından uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Uygulama esnasında yol kontrol noktasından kaçan araçları güvenli bir mesafede durdurmak için kullanılmaktadır" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Jandarma, aksaray, 3-sayfa, Ulaşım, Ankara, trafik, Sağlık, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray Otoyolunda Hava Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Otoyolunda Hava Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.