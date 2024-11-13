Aksaray Polisi Yurtları Güvence Altına Aldı - Son Dakika
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Aksaray Polisi Yurtları Güvence Altına Aldı

Aksaray'da polis, kız öğrenci yurtlarını abluka altına alarak taciz ve darpların önüne geçiyor.

13.11.2024 22:34
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Aksaray Polisi kız öğrenci yurtlarını abluka altına aldı

AKSARAY - Kız öğrencilere karşı yaşanan taciz, darp ve askıntılık gibi olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalımalar yapan Aksaray polisi yurtları abluka altına aldı. Yurt çevresindeki şahıslar ve araçlar didik didik aranarak bir bir sorgudan geçirilirken, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alıp sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Güvenlik ve Trafik Şubesi ekipleri kız öğrenci yurtlarında geniş güvenlik önlemleri alıyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla yurt önleri ve çevresini abluka altına alan ekipler adeta kuş uçurtmuyor. Yurtların önünde park halindeki araçlar, yurt önünden geçen araçlar, öğrenci indir-bindir yapan araçlar ve yaya olarak çevreden geçen şahısları durduran ekipler tüm şahısları Genel Bilgi Taramasından geçiriyor. Trafik Şubesi ekiplerinin de alınan araçların evrak ve sürücü belgesi kontrollerini yaptığı denetimler sayesinde meydana gelebilecek birçok olayın caydırıcılığı sağlanarak önüne geçiliyor. Öğrencilerin ders çıkışından gece yarısı yurt girişlerinin kapanışına kadar görev alan polis ekiplerinin çalışması öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında huzur ve güven içerisinde gelip gittiklerini ifade eden yurtta kalan öğrenci Elif Sargın (20), "Memur arkadaşlarımız geliyorlar, gerçekten bu durumdan çok memnunuz. Yurdun önü gayet taciz ve suistimale açık bir alan. Araçlar falan geliyordu ama şu an öyle bir sıkıntımız yok. Memnunuz, çok iyi çalışıyorlar. Huzur ve güven içinde gelip gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok" dedi.

Yapılan uygulama ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray Polisi Yurtları Güvence Altına Aldı - Son Dakika

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