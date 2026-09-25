Aksaray Yeşilova'da denetimde 4 sürücüye ceza kesildi, 16 motosiklet men edildi - Son Dakika
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Aksaray Yeşilova'da denetimde 4 sürücüye ceza kesildi, 16 motosiklet men edildi

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Aksaray Yeşilova\'da denetimde 4 sürücüye ceza kesildi, 16 motosiklet men edildi
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Aksaray'ın Yeşilova beldesinde jandarma trafik ekiplerinin denetiminde 16 motosiklet trafikten men edildi, 4 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimde sürücü belgesi, ruhsat, kask ve plaka kontrol edildi; sürücülere koruyucu kıyafet ve reflektif yelek anlatıldı.

Aksaray'da gerçekleştirilen denetimlerde 16 motosiklet trafikten men edilirken, 4 sürücüye idari ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekiplerince merkeze bağlı Yeşilova beldesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Beldenin 3 farklı noktasında eş zamanlı yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücü belgesi, ruhsat, kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımı kontrol edildi. Motosikletlerin çalıntı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla plaka ile motor ve şase numaraları da sorgulandı. Ayrıca sahte veya ikiz plaka kullanımı olup olmadığı incelendi. Yapılan kontrollerde tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullandığı belirlenen 4 sürücüye idari para cezası uygulandı. Tescilsiz ve plakasız olduğu tespit edilen 16 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Denetimlerde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi anlatıldı. Sürücüler ayrıca gece sürüşlerinde reflektif yelek kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: İHA
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