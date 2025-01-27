Akşehir'de 1.2 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Akşehir'de 1.2 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Akşehir\'de 1.2 Milyon TL\'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan polis uygulamasında 14 bin 270 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.01.2025 12:04
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Konya'nın Akşehir ilçesinde D-300 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın bagajında 1 milyon 200 bin TL değerinde 14 bin 270 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-300 Karayolu üzerinde uygulama yaptığı sırada İstanbul plakalı bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler Ş.S. ve Y.A.'nın ve aracın kontrolü esnasında ekipler bagajda bulunan koliden şüphelendi. Araç sürücüsü Ş.S.'nin açtığı koliyi kontrol eden ekipler koli içerisinde yasaklı madde olduğunu tespit etti. Araç ile birlikte araçta bulunan iki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 14 bin 270 adet hap ele geçirilerek el konuldu. Ş.S. ve Y.A. isimli iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi, Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden A.Y. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.S. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de 1.2 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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