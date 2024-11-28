Akşehir\'de 15 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yılbaşının yaklaşması nedeniyle yapılan denetimlerde bir iş yerinde 15 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşının yaklaşması nedeniyle sahte içki denetimlerini artırdı. Bu denetimler kapsamında Mahrukatçılar Sitesinde A.Ç.'ye ait iş yerinde yapılan aramada pet şişeler içerisinde el yapımı sahte içki yakalandı. İçkilere el konulurken, yapılan işlemlerin ardından A.Ç. adli makamlara sevk edildi. - KONYA