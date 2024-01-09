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Akşehir'de Motosiklet, Bisiklet ve Lokma Takımı Çalan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de Motosiklet, Bisiklet ve Lokma Takımı Çalan Kardeşler Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet, bisiklet ve lokma takımı çaldığı tespit edilen 2 kardeş, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kardeşleri tespit etti. Kardeşlerden biri çalıştığı işyerinde, diğeri ise evinde yakalandı. Çalınan motosiklet ile bisiklet ele geçirildi ve kardeşler hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Hırsızlık şüphelisi kardeşler tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

Akşehir\'de Motosiklet, Bisiklet ve Lokma Takımı Çalan Kardeşler Tutuklandı
09.01.2024 - 15:44,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet, bisiklet ve lokma takımı çaldığı tespit edilen 2 kardeş, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosiklet, bisiklet ve lokma takımı çalınması ile ilgili müracaatlar üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları incelendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir çok kameradan görüntü toplayarak 62 saatlik kamera görüntüsü izledi ve hırsızlık olayını M.E.İ. ile U.E.İ. isimli iki kardeşin gerçekleştirdiğini belirledi. Kimlik bilgileri ile adresleri tespit edilen M.E.İ. ile U.E.İ. isimli kardeşlerden biri çalıştığı işyerinde diğeri de evinde yakalandı. Yapılan aramada ise, çalınan motosiklet ile bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kardeş hakkında evden ve işyerinden hırsızlık suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi kardeşler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Motosiklet, Bisiklet ve Lokma Takımı Çalan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşehir'de Motosiklet, Bisiklet ve Lokma Takımı Çalan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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